بلدية أبوظبي: 343 معاملة رخصة بناء خلال 5 أيام

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي الشهر الجاري 343 معاملة رخصة بناء، خلال أقل من خمسة أيام عمل. وأوضحت البلدية أن التطور الذي شهدته المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، ساهمت في تقليل الفترات الزمنية لاستخراج تراخيص البناء، لا سيما وأنها تعد من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% لجميع خدماتها.

وتنوعت الرخص الممنوحة بين 271 رخصة بناء سكني، 42 رخصة بناء تجاري، 25 رخصة بناء صناعي، 23 رخصة بناء مرافق، و7 رخص بناء أخرى.

وأوضحت البلدية أنها من خلال خدماتها الرقمية أصبح بالإمكان طلب تنفيذ مداخل القسائم السكنية، وطلب خدمة إسفلت أو كدش للمساكن، أو التقدم لتنفيذ طلب مواقف، طلب تحويل خدمات، طلبات تسوية ودفان للأراضي السكنية، طلب تنزيل رصيف، وطلب رصف مدخل أو مخرج للمنزل.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية وتقديم معاملاتهم عبر استخدام القنوات الرقمية، حيث تعمل البلدية على تبسيط وتحسين الخدمات وتطوير إجراءاتها من خلال تتبع رحلة المتعامل والعمل على تبسيطها وتطويرها عبر فرق داخلية تقوم بدراسة هذه الإجراءات، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإنهاء معاملاتهم في خطوتين أو ثلاث خطوات وبسلاسة تامة، وفي دقائق معدودات بعد أن كانت تستغرق عدة أيام.

وأكدت البلدية أنها تسعى دائماً لتطوير أدائها تحقيقاً لإسعاد المتعاملين ورفع نسبة رضاهم عن خدمات البلدية وذلك من خلال عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة وتوظيفها في تطوير وتحسين الأداء العام، حيث يتم العمل على دراسة تلك المقترحات وتطبيق المناسب منها، بما يسهل رحلة المتعاملين ويحقق رضاهم وبالشكل الذي يجسد أهدافها.