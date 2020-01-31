650 مشاركاً في الاحتفال بيوم البيئة الوطني

أبوظبي (وام)

نظمت جمعية أصدقاء البيئة أمس الأول احتفالاً بمناسبة بـ«يوم البيئة الوطني»، تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين»، بحضور الشيخ هزاع بن خليفة آل نهيان، وذلك في أكاديمية الشيخ سيف بن زايد للعلوم الشرطية بأبوظبي.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية نائب رئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية، إن دولة الإمارات تحتفي للعام الثالث والعشرين بـ«يوم البيئة الوطني»، وهي مناسبة سنوية مهمة لإلقاء الضوء على واحدة من القضايا البيئية المهمة في الدولة، وتكثف فيها الجهود للتوعية بتأثيراتها السلبية، والتعريف بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة في مواجهة تلك القضية بصفة خاصة، ولحماية البيئة وتنميتها بصفة عامة.

وأضاف أن الجمعية تشارك في هذا الاحتفال في إطار حرصها على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها من أجل سلامة الإنسانية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الإنسان في دولة الإمارات بجانب التعريف بالأخطار المحدقة بالبيئة والأساليب الكفيلة بالحفاظ عليها.

وأكد ضرورة تبني ممارسات اجتماعية مستدامة وتغيير أنماط الاستهلاك لضمان مستقبل الأجيال القادمة، والحد من مختلف السلوكيات الاستهلاكية ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية المحدودة.

شارك في الاحتفال 650 مشاركاً من عدة مدارس وأندية من أبوظبي والعين قدموا عدداً من المشاريع منها إعادة تدوير الأوراق والملابس، إضافة إلى مشاريع خاصة بترشيد الطاقة.

وكرم الشيخ هزاع بن خليفة آل نهيان، يرافقه الدكتور إبراهيم علي محمد - في ختام الحفل - الجهات والمشاركين في الحفل وهم أفضل المراكز الأولى وأفضل عشرين صورة في مسابقة «شجرة وطن» التي أطلقتها الجمعية، بمناسبة رمز عام التسامح بجانب تكريم الجهات وكبار الشخصيات الداعمة للجمعية والمدارس المشاركة في «معرض غذاء وحياة» الخاص بنشر الوعي حول ملف الأمن الغذائي.