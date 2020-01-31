«الإمارات للتوحد» تشارك في مؤتمر خليجي

مسقط (وام) شاركت جمعية الإمارات للتوحد، مؤخراً في أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد الذي يقام في مسقط بسلطنة عمان برعاية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وبالتعاون مع مكتب اليونسيف- مسقط وعدد من المؤسسات الخليجية. وأوصى المؤتمر الخليجي الأوَّل لاضطراب طيف التوحد في ختام أعماله بضرورة وضع سياسة خليجية مُتكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى داعياً إلى تطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وتعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية وعملية، والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال.

وشهد المؤتمر خلال مناقشاته عدداً من الجلسات العلمية حول الجينوم والجينات والنتائج للبروفيسور ستيفن شيرير، وعن تحسين النتائج في التوحد وحول الشبكات الإقليمية والدولية في التوحد ونسب انتشار طيف التوحد عالمياً، وغيرها فيما نظمت مجموعة حلقات عمل علمية وتدريبية حول التوحد وعن العلاج والاضطرابات الحسية، وعن الحقائق والحلول ومبادئ تشخيص اضطراب طيف التوحد.

وقال ماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، إن دولة الإمارات تحرص على تطوير الاستراتيجيات المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وتشارك بفعالية في المؤتمرات العربية والمحافل العالمية.

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