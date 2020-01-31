الامارات | حمدان بن زايد: الظفرة تعزّز مكانتها السياحية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: الظفرة تعزّز مكانتها السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن منطقة الظفرة تواصل العمل نحو تعزيز مكانتها في القطاع السياحي على مستوى الدولة، وذلك بدعم من مشروعات البنية التحتية والسياحية، التي تسعى إلى تلبية متطلبات التطور القائم في منظومة العمل السياحي في المنطقة، وما يسهم بالتالي في تحفيز قطاعي السياحة والترفيه، ويدعم مسيرة الدولة نحو الـ50 عاماً المقبلة.

واطلع سموّه على مستجدات المشروعات السياحية والترفيهية في منطقة الظفرة، التي تتضمن مشروعي المرفأ وليوا، والمنتجع السياحي في جزيرة الحمر.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في «قصر النخيل» وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، عبدالله الساهي، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة مدن العقارية، سليمان داوود السكسك.

واطلع سموّه على مستجدات تصاميم مشروعي ليوا والمرفأ، إضافة إلى منتجع جزيرة الحمر، التي تقع قبالة شواطئ منطقة الظفرة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة على الخارطة السياحية في دولة الإمارات.

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كما اطلع سموّه على سير العمليات الإنشائية والتشغيلية، ضمن الإطار الزمني المعتمد لهذه المشروعات.

ونوّه سموّه بأهمية هذه المشروعات وانعكاسها على مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الخاص، الذي يحظى بأهمية كبيرة في دعم العمليات الإنشائية والتطويرية على مستوى منطقة الظفرة، وبناء الفرص الجديدة في هذا الإطار.

ووجّه سموّه، خلال اللقاء، بإعداد مخطط عام لجزيرة الحمر لتكون وجهة سياحية نوعية تضم منتجعات خلابة، وتكون جزءًا من المشروعات التي تعمل على تحفيز قطاعي السياحة والترفيه في المنطقة.

وأشار سموّه إلى أن شركة مدن العقارية تلعب اليوم دوراً محورياً في تطوير المشهدين السياحي والسكاني على مستوى إمارة أبوظبي، وهو ما يؤهلها لتكون جزءاً من مرحلة التطوير التي تشهدها منطقة الظفرة خلال المرحلة المقبلة.