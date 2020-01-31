الامارات | إعفاء مساكن الرمثاء والقوز بالشارقة من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مساكن الرمثاء والقوز بالشارقة من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي عن إعفاء ساكني منطقتي الرمثاء والقوز من كلفة خدمات توصيل الصرف الصحي من الشبكة إلى المنزل والبالغة 19.5 مليون درهم.

وأشار السويدي، في حديث لـ«الخط المباشر»، إلى أن الدائرة تضع اللمسات النهائية على تطوير المحطة الصناعية الخامسة، موضحاً أن المرحلتين الرابعة والخامسة تتمحوران حول رفع طاقة المحطة الاستيعابية من 230 مليوناً إلى 305 آلاف متر مربع يومياً من مياه الصرف الصحي. كما أنجزت الدائرة 75% من أعمال إنشاء نظام شبكة متكاملة من الصرف الصحي في منطقتي الرمثاء والقوز، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ويبلغ عدد المساكن التي ستستفيد منها 1164 مسكناً، وسيتم إيصال خدمات الصرف الصحي الداخلية من الشبكة إلى المنزل مجاناً، وفقاً لمكرمة سموّه، وتتكفل حكومة الشارقة بتمديد التوصيلات كافة، بكلفة 19.5 مليون درهم.

وأضاف: «سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة في مدينة كلباء بكلفة تقديرية 26 مليون درهم، ويتم إعفاء كل المباني من رسوم وتكاليف التوصيل التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذها، وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الجارية لتخدم 2217 مبنى، منها 82 مبنى حكومياً، و58 مبنى تجارياً، و2077 مسكناً للمواطنين».

وأوضح السويدي أن طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً في مدينة كلباء موزعة بين الخطوط الرئيسة والفرعية، إضافة إلى خط ضخ رئيس، وآخر ري بطول 10 كيلومترات يزيد من مساحة المسطحات الخضراء ويرويها، وتراوح أقطار الأنابيب من 160 إلى 1200 ملليمتر، وفيها محطة الضخ الرئيسة ومحطة الضخ الفرعية، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3500 لتر مكعب في اليوم، إضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

وكشف أن هناك 55 منطقة بمدينة الشارقة مغطاة بشبكة الصرف الصحي متضمنة الرمثاء والقوز، من شاطئ البحر وصولاً إلى شارع محمد بن زايد والمدينة الجامعية، مشيراً إلى أن هناك 20 منطقة جديدة بدأت الدائرة بإعداد التصاميم الهندسية للبدء بتنفيذ نظام الصرف الصحي خلال خطة خمسية.

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وأوضح أن الخطة الخمسية، تركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: المحطات، وشبكات المناطق، وشبكات الري بعد معالجة مياه الصرف، للاستفادة من هذه المياه في ري الرقع الخضراء بالمدينة، وكشف عدم تأثر الطرق الإسفلتية في المناطق بالمشروع لوجود تمديدات سابقة.

ونوه بأن تنفيذ المشروع سيتم وفق أولويات المناطق وأكثرها حاجة، بناءً على نتائج المسح الميداني، وأن مويلح التجارية هي المنطقة الأكثر حاجة للمشروع، وتخدم 3300 قطعة أرض منها 2159 مسكناً، وتبلغ قيمة المشروع 297 مليون درهم، وهي في طور طرح المناقصة.

وبعد الانتهاء من منطقتي الرمثاء والقوز ستعد الدائرة التصاميم التفصيلية الهندسية لشبكة الصرف الصحي في الرماقية والسويحيات، بالتزامن مع أعمال الطرق التي ستقوم بها الجهة المختصة.

- وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة في مدينة كلباء بكلفة تقديرية 26 مليون درهم.

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مسكناً ستستفيد من إيصال خدمات الصرف الصحي