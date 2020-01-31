الامارات | «حماية المستهلك» تحذر من رفع أسعار «الكمامات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تحذر من رفع أسعار «الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك منافذ البيع والجمعيات والصيدليات، من استغلال ارتفاع الطلب على الكمامات الطبية ورفع أسعارها، نتيجة إقبال كثير من المستهلكين على شرائها، بعد الأخبار العالمية حول تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الجمعية، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن الجهات المعنية تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على منافذ البيع عموماً، خصوصاً التي تبيع الكمامات، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة التي كانت تباع بها قبل انتشار «كورونا».
وأشار إلى أن الجهات المعنية تلقت شكاوى عن رفع أسعار الكمامات الطبية، ما دفع الجمعية إلى المسارعة فوراً إلى تنظيم حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم وعدم الوقوع ضحية لارتفاع الأسعار.
ونصح المهيري المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات، والإسراع بتقديم الشكاوى للجهات المعنية، في حال قيام منافذ برفع الأسعار استغلالاً للطلب المرتفع.
وأكد أن الجمعية ستتخذ التدابير اللازمة لإيصال الشكاوى إلى الجهات المعنية في حال تلقيها شكاوى من مستهلكين بهذا الشأن.
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