الامارات | بالفيديو.. "الصحة" تحدد مصير الأسرة الصينية المصابة بـ"كورونا" بعد الشفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، لـ "الإمارات اليوم" أن الحالة الإكلينيكية للأسرة الصينية التي شخصت بإصابتها بفيروس "كورونا " مستقرة.
وقال إنها ستخضع للحجز الصحي لمدة 14 يوماً، احترازياً.
وأوضح الرند رداً على سؤال حول مصير بقاء الأسرة الصينية المصابة بعد تماثلها للشفاء، أن مسألة استمرار بقائها في الدولة قرار خاص بها، إن أرادات البقاء أو العودة إلى وطنها، دون تدخل من الجهات الرسمية، حيث أنها ستكون في حالة صحية طبيعية لا تشكل أي خطر على صحة المجتمع.
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