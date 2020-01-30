حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية العالمية وتحمل مسؤوليتها في صون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة البشرية.

وقال سموه إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة في العديد من الدول.

وأضاف سموه أن الدولة اختطت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث إلى مشاريع تنموية تساهم في ترقية المجتمعات الضعيفة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة مرور 37 عاماً على تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي.. إن الهيئة ستظل تضطلع بدورها على الوجه الأفضل في كل الأحوال والظروف سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى صرح الهلال الأحمر الإنساني الذي تنطلق منه قوافل الخير والعطاء للشعوب الشقيقة والصديقة التي تعاني من وطأة الظروف.

وأكد سموه أن الهيئة تستشرف عهداً جديداً من البذل والعطاء تعزيزاً لمسيرتها الخيرة وتحقيقاً للتطلعات والآمال العريضة في التخفيف من المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وقال سموه.. «تجسد الهيئة من خلال برامجها المتميزة وتحركاتها الميدانية حول العالم استراتيجية الدولة وخططها الشاملة لمناصرة القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من الشعوب حولنا».

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الهيئة خطت خطوات كبيرة نحو آفاق أرحب من التوسع والانتشار الكمي والكيفي في البرامج والأنشطة الموجهة للفئات والشرائح التي ترعاها داخل الدولة وخارجها مؤكداً سموه أن مسيرة الهيئة وخبرتها التراكمية تتعزز يوماً بعد آخر بالممارسة اليومية للشأن الإنساني والعمل الميداني الدؤوب وسط الفئات الأشد ضعفاً والأكثر احتياجاً.

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وقال.. «في ظل الأزمات الإنسانية التي أصبحت سمة بارزة في هذا العصر تضطلع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأدوار هامة وفاعلة للتخفيف من آثار ما تتعرض له البشرية من نكبات ومحن وتساهم بقوة في دعم الجهود الدولية المبذولة لدرء المخاطر المحدقة بالضحايا والمنكوبين، خاصة فيما يتعلق ببرامج محاربة الجوع والفقر والجهل والمرض».

وشدد سموه على أن الهيئة أكدت أنها على قدر التحدي وعظم المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها من خلال تجاوبها السريع مع النكبات والأزمات التي تعرضت لها البشرية تقدم الدعم والمساندة وتقف بجانب الضحايا حتى تنجلي محنتهم وتنحسر مأساتهم.. مشيراً سموه في هذا الصدد إلى تواجد الهيئة القوي حالياً في عدد من الساحات التي تواجه أزمات إنسانية حادة.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للشأن المحلي وتواكب خططها واستراتيجيتها المستجدات الإنسانية على الساحة المجلية وتعمل بقوة لتعزيز دورها في جميع مناطق الدولة وتلبية احتياجات الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود.. ودعا سموه إلى ضرورة تعزيز الشراكات مع الأفراد والمؤسسات والهيئات في الدولة وحشد دعمها وتأييدها لصالح برامج الهيئة وجهودها على الساحة المحلية.

وقال سمو رئيس الهلال الأحمر إن مسيرة الهيئة تكللت بالكثير من النجاحات والإنجازات وأصبحت علامة فارقة في العمل الإنساني الفاعل والمؤثر من خلال تبنيها للمبادرات النوعية التي تحقق استمرارية العطاء وتفي بمتطلبات التنمية المنشودة في المناطق والمجتمعات الضعيفة.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد على الدور الحيوي للمانحين والمتبرعين في مساندة جهود الهيئة التي عززت مكانة الدولة الإنسانية وعمقت قيم الخير والفضيلة المتأصلة في نفوس أبناء الوطن حتى أصبح الإحساس بآلام الآخرين والاهتمام بقضاياهم الإنسانية سلوكاً يومياً يمارسه أبناء الدولة في حلهم وترحالهم.