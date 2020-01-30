الامارات | حاكم الشارقة يوجه بالانتهاء من مشروع بناء 4400 مسكنا خلال سنة ونصف السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بالانتهاء من مشروع بناء 4400 مسكنا خلال سنة ونصف السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس دائرة الإسكان في حكومة الشارقة المهندس خليفة الطنيجي للخط المباشر أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة ببناء 4400 مسكن حكومي على مستوى إمارة الشارقة هو العدد المترصد لمنح إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن سموه يتابع المشروع بشكل مفصل، ووجه بالانتهاء منه خلال سنة ونصف السنة.

وتابع: "تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص الأراضي لكل مدينة على حدى بما يتلاءم مع المكونات الاجتماعية، وأُسدلت المخططات للتنفيذ، ومنها ما هو جاهز للتنفيذ، والعديد منها نستطيع البدء بها كلياً والبعض الآخر جزئياً".

وأشار الطنيجي أن هناك 300 فرداً تقريباً يعملون على المشروع الذي يعتبر نقطة إثراء للكوادر الوطنية من مهندسين ومشرفين، وفرصة لاتباع افضل الممارسات، وأصبح نقطة جذب لعديد من الشركات حتى العالمية.

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ولفت بأن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بالانتهاء من مشروع بناء 4400 مسكن على مستوى إمارة الشارقة خلال سنة ونصف السنة، لافتاً إلى أن صاحب سموه وجه دوائر الإمارة بتوصيل الخدمات للمساكن فور الانتهاء منها مباشرةً، ولن يكون هنالك أي تأخير في ذلك.

وبين بأن مشروع بناء 4400 مسكن سيكون مقسم كالتالي: 1700 مسكن في مدينة الشارقة مقسمة على السيوح ومنطقتين في الرحمانية و3 مناطق في الشنوف، 365 مسكناً في الوسطى، 600 كلباء، و600 خورفكان، 460 دبا الحصن، 57 في الحمرية.