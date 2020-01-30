الامارات | السوق الصيني بعجمان يجري إجراءات وقائية احترازية لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن السوق الصيني بعجمان يجري إجراءات وقائية احترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إدارة السوق الصيني بعجمان لـ "الإمارات اليوم" أنها في إطار جهودها الحثيثة لوقاية المجتمع تتابع بشكل حثيث تطورات "فيروس كورونا الجديد"، مؤكدة بأنها قامت بإجراء العديد من الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع داخل السوق لا يدعو للقلق.

وبينت أن من الإجراءات التي اتبعتها للحفاظ على الموظفين والزبائن قامت بإلزام الموظفين كافة بوضع الكمامات الواقية للأنف والفم لحماية الموظفين والزبائن ووقايتهم، مؤكدة بأنها لم تشهد وجود أي حالة مصابة بعجمان ولا حتى وجود أعراض لوجوده بين الموظفين، حيث تقوم الادارة باحتوائهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً لتجنب هذا الفيروس.

وأكد المدير العام للسوق الصيني بعجمان لوفانغ لـ "الإمارات اليوم" أن الإدارة قامت بزيادة التفيش على الاشخاص القادمين من دولة الصين والتأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك من خلال منعهم من زيارة السوق لمدة 15 يوم والجلوس في المنازل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس ويتم فحصهم يومياً.

وبين أنه وجه بمنح الموظفين القادمين من الصين الرواتب والالتزام بالجلوس في المنازل وعدم خروجهم أو ذهابهم منها للأماكن العامة للحافظ على أنفسهم وعلى صحة الأخرين، مشيراً إلى أنه تم التصريح لعدد من الموظفين عمل كشف شامل ودوري بشكل يومي لجميع الأشخاص والعاملين داخل السوق الصيني لقياس درجة الحرارة وتنظيم المكاتب والارضيات في السوق بالمواد المطهرة ضد لمكافحة الفيروسات كافة، لافتاً إلى أنه يتم في كل يوم تبليغ المنطقة الحرة بعجمان والقنصلية الصينية في دبي بالإجراءات التي يتم اتخاذها وأنها لم تسجل أي حالة للأن، والأوضاع جيدة ولا تدعو للقلق.

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وأكد أن على كل أفراد ومحبي السوق الصيني وفئات المجتمع الاطمئنان من الوضع، وعدم الشعور بالقلق وزيارته كالمعتاد، مشيراً إلى أنهم يذلون جهوداً كبيرة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.



