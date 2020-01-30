الامارات | غداً.. انتهاء المهلة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انتهاء المهلة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجدداً، السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة قبل يوم 22 أكتوبر الماضي، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، والتي ستنتهي غداً 31 يناير 2020 بالمسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من هذا القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية.
وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات المقدم عبدالرحمن خاطر، أن مكتب إسعاد المتعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الرمثاء سيقدم خدماته غداً الجمعة الموافق 31-1-2020 في الفترة المسائية من الساعة (الثالثة) عصراً حتى (التاسعة) مساءً لإفساح المجال وللتيسير على المتعاملين لتسديد المخالفات المترتبة عليهم.
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