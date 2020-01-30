الامارات | بالفيديو.. "الصحة" توضح حقيقة فيديو السوق الصيني وعلاقته بـ"كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تشخيص أية حالات جديدة بفيروس كورونا في الدولة، باستثناء الحالات الأربع للأسرة الصينية. وقال رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، لـ"الإمارات اليوم"، إن ما تم تداوله من معلومات حول تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا بالسوق الصيني في دبي، مجرد شائعات، حيث إن ما حدث مجرد تدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة في حال اكتشافها. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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