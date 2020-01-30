وزير المالية المصرية يكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة الدخل

أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، اليوم السبت، أنه التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضريبة الدخل لن تمس قيمة الضريبة المفروضة.

وأضاف "معيط"، على هامش مؤتمر ينظمه مكتب المحاسبة ارنست ويونغ، أن التعديلات على قانون ضريبة الدخل ستكون جاذبة للاستثمار، وتساعد على ضخ استثمارات جديدة كما ستراعي التطوير التي تحدث في منظومة تحصيل الضريبة.

وأضح "معيط"، أن 40% من مواد قانون ضريبة الدخل القديمة تم وضعها في قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، لذلك تطلب إجراء التعديلات الحالية، مشيرًا إلى أن القانون متبقي له جلستين في وزارة المالية للانتهاء من تعديلاته ليتم عرضه على المجتمع الضريبي خلال الأيام القادمة لسرعة اقراره في دورة الانعقاد الحالي بمجلس النواب.

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