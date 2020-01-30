كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أول متجر b8ta خارج الولايات المتحدة في دبي مول

شهد الأربعاء 29 يناير 2020 افتتاح أول متجر b8ta خارج الولايات المتحدة في دبي مول.

ويقدم المتجر، الذي تم إحضاره إلى دبي بواسطة مجموعة شلهوب، نموذج أعمال “البيع بالتجزئة كخدمة” حيث تقوم الشركات بتأجير مساحات لعرض منتجات التكنولوجيا الفخمة والفاخرة. ويتم تشجيع العملاء على لمس المنتجات واختبارها والتحدث إلى موظفي المتجر لمعرفة المزيد عنها.

وفي عصر الإنترنت، يمكن للعملاء الحصول على منتجات من مختلف القنوات، وما يقدمه متجر b8ta هو واجهة جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع العملاء من خلال تجارب واقعية. وتشترك العلامات التجارية في المساحة الموجودة في المتجر وتحصل على 100 في المائة من المبيعات المتولدة داخل المتجر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفي المتجر المستقبلي، توجد منتجات مثل سماعات Sennheiser HE1 والتي تصل قيمتها إلى 202.000 درهم، وغير متوفرة من خلال أي بائع تجزئة آخر.

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المنتجات الأخرى الموجودة في المتجر هي Puppy Cube، وهو جهاز عرض قائم بذاته قصير الأجل يقوم بتحويل أي سطح إلى شاشة تعمل باللمس بسعر 29999 درهم، وزجاجة Larq، أول زجاجة مياه ذاتية التنظيف في العالم و نظام تنقية المياه أثناء الحركة وتبدأ الأسعار من 439 درهم.

وجنبا إلى جنب مع منتجات التكنولوجيا الفائقة، يبيع المتجر أيضا سلع نمط الحياة من الحقائب الجلدية والعطور. وفي الوقت نفسه، قامت العلامات التجارية مثل Dolby بتكرار نظام المسرح المنزلي داخل المتجر، لأغراض عرضية بحتة.