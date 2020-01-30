الامارات | سفارة الإمارات تدعو المواطنين لتأجيل رحلاتهم للصين

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات تدعو المواطنين لتأجيل رحلاتهم للصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت سفارة دولة الإمارات في الصين جميع المواطنين، إلى تأجيل جميع رحلاتهم إلى الصين، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس التهاب الرئوي " الكورونا" الذي يمكن أن الإصابة به بالعدوى عن طريق الانسان أو الحيوان.

وأشارت السفارة عبر في تغريدات بثتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنها، تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل، داعية موطني الدولة بضرورة التواصل معها على الرقم التالي : +008613811447868.

وأشارت السفارة إلى أن فيروس كورونا الجديد ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي وانتشر في المقاطعات الأخرى، وهو فيروس غامض وينتمي إلى فصيلة (B)، وينتقل هذا الفيروس عبر الكائنات الحية عن طريق السعال والعطس.

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جدير بالذكر أن الصين أعلنت اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.

وتعقد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعا لبحث كيفية التصدي لمخاطر فيروس كورونا، كما علقت العديد من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين بينما بدأت دول عدة إجلاء رعاياها من هناك.

وأعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، أن معدل الوفاة بسبب "فيروس كورونا" بات نحو 2 بالمئة، في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10 بالمئة.