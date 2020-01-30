كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن VidCon يجمع نجوم مواقع التواصل في أبوظبي

سيصل مهرجان VidCon إلى أبوظبي في شهر مارس ليجمع عدداً من النجوم والمبعدين على الإنترنت.

ويقام هذا الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وينظمه قسم الثقافة والسياحة، ويمتد من الأربعاء 25 مارس إلى السبت 28 مارس.

وسيشهد كل يوم عددًا من اللوحات التي تناقش أحدث الاتجاهات في إنشاء الإنترنت، بالإضافة إلى جلسات مع نجوم التواصل الاجتماعي الذين سيتحدثون عن مسارهم نحو النجاح.

ويتصدر قائمة الرواد النجم الذين سيشاركون في الحث النجم الأمريكي على YouTube أليكس واسابي، الذي انتقل مؤخرًا إلى الشاشة الصغيرة مع دور في سلسلة “Light as a Feather”. وسينضم إليه النجم برينت ريفيرا.

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وستبحث الجلسات الرئيسية في نمو شركة التواصل الاجتماعي TikToK؛ والمهارات اللازمة لتنمية جمهورك على مستوى العالم وكيفية إنشاء حملة فعالة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويقول جيم لوديرباك، المدير العام لـ VidCon Abu Dhabi: “هدفنا هو جعل الحدث يعكس مجتمع الإمارات الديناميكي والمبتكر على الإنترنت، ونحن سعداء بجمع المبدعين على الإنترنت في هذا الحدث”.

تبدأ أسعارتذاكر VidCon Abu Dhabi من 182 درهم؛ والمزيد من المعلومات متاحة على vidconabudhabi.com