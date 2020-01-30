كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق جديد يربط السكان مع المدرب الشخصي المناسب في دبي

إذا كنت ترغب في تحقيق اللياقة البدنية بمساعدة مدرب شخصي ولكنك لا تعرف من أين تبدأ، يمكن لهذا التطبيق الجديد أن يساعدك على ذلك.

ويهدف Fitlov الذي تم إطلاقه مؤخرًا في الإمارة، إلى سد الفجوة بين العملاء والمدربين الشخصيين، وإتاحة الفرصة للمستخدمين للتواصل مع أكثر من 50 مدربًا مؤهلين عبر 30 تخصصًا مختلفًا، وترتيب وصولهم إليهم مباشرة.

وبمجرد تنزيل التطبيق، سيتمكن المستخدمون من إنشاء خطط لياقة بدنية مخصصة بناءً على أهدافهم، والتواصل مع المدربين الذين هم في وضع أفضل لمساعدتهم.

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وتقدم Fitlov مجموعة من الحزم بناءً على عدد المرات التي ترغب بالتدريب فيها، مع حزم أساسية لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم مرة واحدة في الأسبوع، إلى حزم نشطة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جلستين إلى ثلاث جلسات في الأسبوع. وهناك أيضًا حزمة تحويل كاملة، للجادين في تدريبهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتغطي مجموعة المدربين الشخصيين جميع تخصصات اللياقة البدنية الرئيسية بما في ذلك رفع الأثقال والكيك بوكسينغ واليوغا والبيلاتس والرقص والسباحة والملاكمة و HIIT.

ومن خلال Fitlov، يمكن للمستخدمين أيضًا تتبع تقدمهم من خلال لوحة معلومات تفاعلية، والعثور على نصائح وخيارات صحية.

تبدأ خطط الاشتراك على Fitlov من 190 درهماً لكل جلسة، مع توفر جلسات تجريبية مجانية. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.FITLOV.com