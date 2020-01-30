كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مرحاض مرصع بالماس بسعر 4.7 مليون درهم يصل إلى الإمارات

تم الكشف عن مرحاض مرصع بالألماس في The Amazing Museum & Art Gallery بدبي يوم الثلاثاء 28 يناير.

المرحاض، الذي قدمته شركة Coronet Jewellery، وهي شركة لتصنيع المجوهرات الماسية، وقسم من مجوهرات Aaron Shum Jewellery في هونغ كونغ، مرصع بـ 40،815 ماسة بلغ مجموعها 334 قيراطًا بقيمة 1.28 مليون دولار (4.70 مليون درهم).

حصل صحن المرحاض المرصع بالألماس على شهادة أصالة من قبل ممثلي Guinness World Records “لأكبر عدد من الماس على وعاء مرحاض.

ويقول آرون شو ، رئيس Coronet Jewellery و The Amazing Museum & Art Gallery Dubai: “يعد هذا المرحاض الماسي أحد منتجات غينيس للأرقام القياسية المفضلة لدي”.

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وقال شوم “نتعامل مع كل عميل كصديق لنا ونقدم خدمة مميزة لإرضاء عملائنا، وكان إنشاء هذه الفكرة مهم للغاية بالنسبة لي وللعلامة التجارية، وهذا هو السبب في أنني فكرت في المرحاض الماسي ليكون إضافة مثالية للمتحف “.

وتم الكشف عن المرحاض الماسي لأول مرة في Shanghai Import Expo، الصين في عام 2019. وسيبقى في متحف The Amazing Museum & Art Gallery لفترة مؤقتة، وبعد ذلك سينتقل إلى جميع أنحاء العالم مثل غيره من منتجات غينيس وورلد للأرقام القياسية التي حققتها Coronet، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.