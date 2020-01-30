كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| زيادة كبيرة في الطلب على الكمامات في صيدليات الإمارات

شهدت صيدليات الإمارات إقبالاً كبيراً على شراء الكمامات بعد تأكيد أول حالات فيروس كورونا في البلاد.

قالت بائعة في صيدلية لايف في دلما مول في أبو ظبي إن جميع الكمامات قد تفذت وتم تقديم طلب عاجل إلى المورد للحصول على مزيد من المخزون.

وأضافت “لدينا الكثير من الناس يطلبون أقنعة الوجه. الأكثر فعالية هو N95 الذي صنعته 3M. سعر هذه الأقنعة هو من 139-170 درهم”.

وتم تصميم جهاز N95 Respirator ليناسب الوجه بشكل وثيق، ويقوم بترشيح الجزيئات المحمولة بالهواء بشكل أكثر كفاءة. ولا توفر الأقنعة العادية الأكثر شيوعًا التي يتم ارتداؤها في الأماكن العامة حماية كبيرة ويجب تغييرها يوميًا.

وكانت صيدلية أستر في دبي قد شهدت نفاذ الأقنعة يوم الأربعاء. وقالت إحدى البائعات في فرع ميدوز إن جميع المخزون نفذ قبل يومين. وأضافت “لا نعرف متى سنحصل على كمامات جديدة. نحن نبيع قناع 3M بسعر 189 درهم “.

وعلى Noon.com يوم الأربعاء، كان العنصر الأكثر شعبية هو قناع الوجه 3M متقماً على أجهزة iPhone و Apple AirPods الجديدة. وثلاثة من العناصر الستة الأكثر شعبية كانت أقنعة الوجه.

Advertisements

ويتوفر قناع الوجه N95 على أمازون، لكن التسليم قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين، مما يجعله خيارًا أقل جدوى للعملاء.

ويقول الخبراء إن أقنعة الوجه توفر حماية محدودة وأنه من غير العملي عمومًا أن يرتدي الناس أقنعة التنفس الأكبر التي يمكن أن تقدم حماية حقيقية.

وتوفر الأقنعة والمامات حماية من 60 إلى 70 في المائة، وهناك بعض الأنواع المتقدمة التي توفر حماية تصل إلى 90 في المائة.

وقال أحد موردي منتجات 3M في دبي إن المخزون الجديد سيستغرق حوالي ثمانية إلى 10 أسابيع للوصول إلى الإمارات حيث يتم تحويل جميع الإمدادات إلى المناطق الأكثر تضرراً في الصين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.