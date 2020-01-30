أحمد بن سعيد: "إكسبو 2020 دبي" بوابة العالم لزيارة الإمارات

دبي (وام) قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون بوابة العالم لزيارة دولة الإمارات، والتعرف على هذه المنطقة، وهو ما سيتيح لنا فرصة تعزيز اطلاع العالم على حضارتنا، ودورنا في تواصل الشعوب والثقافات المختلفة.

وأضاف سموه أن «إكسبو 2020 دبي» يسعى لأن يكون بداية حقبة جديدة في تاريخ المنطقة عنوانها البناء والنمو والتعايش والانفتاح.

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