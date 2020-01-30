خليفة يمنح سفير بنجلاديش وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

أبوظبي (وام) منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» محمد عمران سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش في المجالات كافة.

من جانبه أعرب محمد عمران عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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