عبدالله بن زايد ووزير الخارجية في بابوا غينيا الجديدة يبحثان التعاون

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي باتريك برويتش وزير الخارجية والتجارة الدولية في بابوا غينيا الجديدة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها التجارية والسياحية والزراعية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي باتريك برويتش، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب معالي باتريك برويتش عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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