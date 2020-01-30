مكتوم بن محمد وسيف بن زايد وأحمد بن محمد يعزون في وفاة كنة العامري

دبي(وام) قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة كنة نهيان العامري، لدى زيارة سموه أمس خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، وأعرب لذوي وأسرة المرحومة عن صادق تعازيه ومواساته، راجياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة المغفور لها كنة نهيان العامري.

إذ قام سموه أمس بزيارة خيمة العزاء في منطقة ند الشبا في دبي، وأعرب لذوي الفقيدة وأسرتها عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجيا الله عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة كنة نهيان العامري، وذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، وأعرب لذوي وأسرة المرحومة عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة المرحومة مريم خليفة عبيد المهيري، معرباً لذوي الفقيدة ونجليها خميس ومحمد المر محمد بالعبد المهيري عن صادق تعازيه ومواساته، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

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