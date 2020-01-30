حميد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز

عجمان (وام)

كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.. الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية الرابعة، وذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس بمشاركة الدوائر الحكومية في الإمارة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس برنامج عجمان للتميز - في كلمته التي ألقاها خلال الحفل - إن قيادة دولة الإمارات علمتنا أن لا مكان للمستحيل عندما تكون الغاية أسعد شعب يعيش في أسعد وطن لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤية الإمارات التي تكبر كل يوم بعطاءات وإنجازات الجهات والمؤسسات والأفراد العاملين فيها.

وأضاف سموه: «نشهد اليوم حصيلة عمل جاد وجهود مشهودة لمؤسساتنا الحكومية للتميز بمبادرات وبرامج وخدمات تراعي أفضل المعايير المحلية والعالمية»، مؤكداً أن «هذا الحفل يعد محطة في مسيرة التميز لنهنئ المكرمين على إنجازاتهم ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بمزيد من الإصرار».

وقال: لقد علمنا الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، أن التميز الحقيقي هو التميز في خدمة الناس والرغبة في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى جودة حياة الناس اليومية.. إننا نعيش عالما متسارع التغيير ونحن بدورنا في العمل الحكومي بتضافر الجهود في الحكومة وتعاون أطياف المجتمع قادرون على أن نصنع التغيير الإيجابي مع المحافظة على مبادئنا وقيمنا الأصيلة.

ووجه سموه الجهات الحكومية بالتركيز في المرحلة القادمة على تصميم خدمات حكومية بناء على حاجة المجتمع وتوقعاته وتطوير نظم عمل وسياسات مرنة وعادلة تراعي تحقيق توازن يسهم في ازدهار الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات المجتمعية.

وشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل الحكومي بخدمات وإجراءات أفضل وبتكلفة أقل لتكون إمارة عجمان بيئة مستقرة ومشجعة للأعمال توفر أرقى معايير المدن الحديثة لقاطنيها.

كما وجه سموه الجهات الحكومية بأن يكون مجتمع الإمارة حاضراً في الاجتماعات الحكومية ومشاركاً فاعلاً في ورش العمل، وأن يشارك الجميع بهمومهم وطموحهم ليكون مجتمع عجمان العين التي نرى بها مستقبل الإمارة.

وقال سموه: لن نتوقف عند هذه المحطة، بل ستكون انطلاقة جديدة نحو التميز للخمسين عاما المقبلة لأن دولة الإمارات تستحق أن تكون أفضل دولة في العالم وشعبها يستحق أن يكون أسعد الشعوب.

وفي نهاية الحفل، قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي الحفل يرافقه سمو ولي عهد عجمان والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بمنح وتسليم الجوائز للمكرمين بجائزة عجمان للتميز الحكومي.

وعن نتائج المتسوق السري، كرمت الجهات الحاصلة على نتيجة 90% في التقييم، وشملت كلاً من دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان، إدارة التراخيص والمرور.

وفي لفتة إنسانية، تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالنزول عن منصة التكريم لتكريم الموظفة الحكومية المتميزة ميعاد علي المهري من دائرة البلدية والتخطيط، وذلك لظروفها الصحية التي حالت دون صعودها إلى المنصة.

وعن فئة الجندي المجهول، تم تكريم عمر البلوشي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومحمد علي شنوكادافات من غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعبدالله المدحاني من مؤسسة المواصلات العامة، وعبدالسلام كوتاييل من القيادة العامة لشرطة عجمان، وحسين محمد المهري من دائرة التنمية الاقتصادية، وجاويد عالم محمد عمر من دائرة البلدية والتخطيط، وكوبو سامي نايدو من دائرة التنمية السياحية وعمار كمال من دائرة الميناء والجمارك.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة - الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ.