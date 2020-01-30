دبي (وام) وقعت وزارة الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، بشأن نشر ثقافة احترام القانون سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات في ترسيخ ثقافة احترام القانون والمبادئ والأخلاقيات الحميدة التي من شأنها الرقي بمستوى التعامل والتعايش المجتمعي وتساهم في الحفاظ على الأجيال القادمة ووقايتهم من الجرائم من خلال غرس هذه السلوكيات بوسائل وأساليب مبنية على قواعد ثقافية قانونية ووطنية متميزة لدى النشء، بوصفهم الدعامة الحقيقية لانتشار هذه الثقافة التي تعكس أهمية الوعي بالقانون للحفاظ على المستقبل واستمرارية النهضة المجتمعية.

وقع المذكرة عن جانب الوزارة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعن مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي محمد عبدالله فلكناز رئيس مجلس إدارة المركز.

وتهدف المذكرة، إلى تأسيس علاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تعزز ثقافة احترام القانون لدى الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.