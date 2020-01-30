رئيس ديوان المحاسبة وسفير أرمينيا يبحثان التعاون

أبوظبي (وام) التقى معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

وسلم السفير معالي رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء أمس في مقر الديوان، رسالة خطية تتعلق بآخر المستجدات والعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين تضمنت رغبة الأجهزة المعنية بجمهورية أرمينيا في تقوية آفاق التعاون، وتبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد.

وأكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي أن هذا اللقاء يعكس العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ويعزز التعاون بين الجانبين، ويشجع على تفعيل فرص جديدة للتعاون والتنسيق في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجال مكافحة الفساد والتصدي له على الصعيد الدولي يحقق المصلحة لكلا الجانبين.

كما أكد أهمية مواصلة العمل بشأن القرارات التي جاءت في ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في أبوظبي ديسمبر الماضي وتفعيلها بشكل يسهم في تنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويحقق الطموحات والأهداف المشتركة للدول الأطراف.

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