محمد الشرقي يترأس اجتماع «أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة»

الفجيرة (وام) ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، الاجتماع الدوري الثاني، لمجلس أمناء الجامعة، لمناقشة خطة الجامعة الاستراتيجية للعام الدراسي الحالي.

ورحب سمو ولي العهد في مستهل الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الجامعة بالفجيرة، بأعضاء مجلس أمناء الجامعة، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجامعة والعمل على رسالتها، وأكد سموه أهمية متابعة سير العمل، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات اللازمة للجامعة وتحقيق رسالتها من خلال توفير الخبرات العلمية للوصول بطلاب الجامعة لأرفع الدرجات في مختلف العلوم والمعرفة، وحث أعضاء مجلس الأمناء على دعم مسيرتها، ومواصلة تطويرها بين مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة.

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة التدريسية المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يعزز مكانتها كجامعة إماراتية مرموقة، وحضر الاجتماع، معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لحاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة الدكتور علي أبو النور.

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