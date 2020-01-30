صقر غباش يبحث مع سفراء تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، جيان ني سفير جمهورية الصين الشعبية، ويان رينهولد سفير جمهورية إستونيا، وصامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة، وأندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروس. بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وقال معالي صقر غباش، إن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، ونحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين، ومن خلال عملهم، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية في دعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.