حمدان بن زايد: ملتزمون تجاه الأشقاء والأصدقاء

أبوظبي (وام)

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حالياً في مانيلا لإغاثة المتضررين من «بركان تال» في الفلبين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع سموه خلال الاتصال برئيس وفد الهيئة خلفان الرميثي على أحوال أعضاء الوفد ووقف على تفاصيل البرنامج الإغاثي، ونوعية المساعدات الإنسانية الجاري تقديمها في مجالات الغذاء والصحة والإيواء.

وتعرف سموه على العمليات التنسيقية التي يجريها الوفد مع الصليب الأحمر الفلبيني والجهات الفلبينية المختصة، لتقديم خدمات إنسانية تلبي احتياجات المتضررين في الوقت الراهن، وتفي بمتطلبات الساحة الفلبينية من الدعم والمساندة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه المساعدات تأتي استمراراً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الأشقاء والأصدقاء وتحقيقاً لأغراض التنمية في مجتمعاتهم.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وفد الهلال الأحمر بتعزيز استجابة الهيئة تجاه الأوضاع الإنسانية التي خلفها البركان، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتأثرين من الظروف الإنسانية السائدة هناك، كما وجه سموه بالإسراع في تنفيذ البرنامج الإغاثي، وتوسيع مظلة المستفيدين منه، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً من البركان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة الإنسانية في الفلبين في مختلف المجالات، وتقديم المزيد من العون والدعم للمتضررين، والوقوف إلى جانبهم حتى تنجلي آثار الكارثة.