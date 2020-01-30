رئيس الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية ونظيره الفرنسي

أثينا - باريس (وام) التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، كلاً على حدة، الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، والفريق أول الركن فرانسو لوكوانتر رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى كل من اليونان وفرنسا.

وبحث معاليه مع المسؤولين اليوناني والفرنسي خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان وفرنسا الصديقتين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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