حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2020م، بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

ويقضي القانون بأن يكون مقر الإدارة العامة للدفاع المدني الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً لها في بقية مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وحدد القانون أهداف الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

ووفقاً للقانون،

يكون للإدارة العامة للدفاع المدني مدير عام برتبة عسكرية يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من العاملين العسكريين والمدنيين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ويستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن تُعدل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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