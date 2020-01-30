450 متطوعاً و20 جهة حكومية في «فريق عونك يا وطن»

العين (الاتحاد) شاركت 20 جهة حكومية و450 متطوعاً في الأعمال الخيرية والتطوعية التي أطلقها «فريق عونك يا وطن التطوعي» والتي تبلغ 60 فعالية في الربع الأخير من عام الماضي حيث ضمت الفعاليات حوالي 7 آلاف مشارك، فيما بلغ عدد الأعضاء المنتسبين للفريق نحو ألفي عضو على مستوى الإمارات.

واستضافت مكتبة زايد المركزية أمس الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في الفعاليات التطوعية مع 450 متطوعاً على مستوى الدولة بحضور الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس «فريق عونك يا وطن التطوعي».

وقال الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق: «إن العمل التطوعي واجب وطني والتزام أخلاقي ومجتمعي وحق إنساني في التكافل والتواصل، كما أن التطوع يسهم في تعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى المتطوع».

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