سعيد بن طحنون يعزي بوفاة مسلم الظاهري وكنة بنت نهيان ومريم المهيري

العين - دبي (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له الشاب مسلم حمد مسلم خميس الظاهري بحضور عدد من كبار الشخصيات.

وأعرب معاليه خلال زيارته لمجلس العزاء في فلج هزاع - العين عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الفقيد وإخوانه وأقربائه.

كما قدم معاليه واجب العزاء في وفاة المغفور لها كنة بنت نهيان زوجة ‏محمد سهيل بن عويضان العامري إلى أولادها وأقربائها وذلك خلال زيارته لخيمة العزاء في ند الشبا - دبي.

كما قدم معاليه واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم خليفة عبيد المهيري إلى أولادها وأقربائها، وذلك خلال زيارته لخيمة العزاء في جميرا 3 - دبي.

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