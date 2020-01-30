بكالوريوس في التغذية والحميات في جامعة العين

العين (الاتحاد)

تطلق جامعة العين بمقريها في أبوظبي والعين برنامجاً جديداً على مستوى البكالوريوس في كلية الصيدلة وهو بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات الذي يسهم في تخريج جيل من اختصاصيي التغذية لتعزيز الصحة وإدارة الأمراض والوقاية منها.

وأشار الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة إلى أن طرح برنامج بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات جاء بعد مجموعة من الدراسات الميدانية والأبحاث لمعرفة احتياجات السوق والمجتمع المحلي. ومع تزايد اهتمام المجتمع بالصحة واللياقة والمرتبطين بطبيعة الغذاء الذي يتناوله الفرد، وفي ظل توافر الإقبال على دراسة هذا التخصص ارتأت جامعة العين إطلاق مثل هذا التخصص في التغذية والحمية تلبية لمتطلبات المجتمع المحلي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة بأهمية التغذية السليمة لدى الإنسان وتقديم الخدمة للمجتمع المحلي والمعلومات الكافية لهم.

وعن فرص العمل لخريجي بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات، قال الدكتور الرفاعي، إن فرص العمل ستكون متاحة في المستشفيات والمراكز المتخصصة في التغذية والتي تزايد عددها في الآونة الأخيرة على مستوى الدولة.

من جهته، لفت الدكتور خيري مصطفى عميد كلية الصيدلة، إلى أن عملية التسجيل في البرنامج الجديد مفتوحة للطلبة بدءاً من العام الأكاديمي الجديد 2020-2021 شريطة حصولهم على شهادة الثانوية العامة «المسار المتقدم» - المسار العام «وفق شروط خاصة» من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم، بمعدل لا يقل عن 60%، وكذلك الحصول على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية، سارية المفعول، على أن لا تقل عن 1100 في إمسات، أو 500 في توفل، أو 61 في توفل أي بي تي، أو 173 في توفل سي بي تي، أو 5 في الآيلتس. وأضاف أنه حتى يتمكن الطالب من التخرج يتعين عليه إنهاء 131 ساعة معتمدة بنجاح، على أن لا يقل معدله التراكمي عن 2 من 4.

ويعتبر برنامج بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات هو الثاني الذي تطرحه كلية الصيدلة على مستوى البكالوريوس إلى جانب بكالوريوس العلوم في الصيدلة. كما أن الكلية تطرح على مستوى الماجستير برنامج ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية.

من الجدير بالذكر أن كلية الصيدلة في جامعة العين حاصلة على الاعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE).