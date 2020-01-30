هيئة آل مكتوم تدعم جامعة دبي مالياً

دبي (وام) قدمت هيئة آل مكتوم الخيرية بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي «الهيئة» تبرعاً مالياً لجامعة دبي لدعمها في تقديم المساعدات العامة للطلاب والتخفيف عنهم، وذلك في إطار حرص سموه على دعم أبنائه الطلبة ورفع المعاناة عن المعسرين منهم بالجامعة، وغيرها من الجامعات.

وسلم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الدكتور عيسى بستكي رئيس الجامعة شيك التبرع. من جانبه، أعرب الدكتور بستكي عن جزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مثمناً مساهمة سموه في دعم الجامعة وطلابها ما يساعدهم على التحصيل العلمي والأكاديمي، وأبدى استعداد الجامعة للعمل على تخريج طلاب مؤهلين لخدمة الوطن في كافة المجالات والميادين.

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