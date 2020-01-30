4 تحديات تواجه استقطاب الكوادر الوطنية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفاد مدراء موارد بشرية بشركات ومنشآت خاصة شاركت في معرض أبوظبي للتوظيف 2020، بأن هناك أربعة تحديات تواجههم في استقطاب الكفاءات المواطنة وهي: (الإجازات وعدد ساعات العمل والرواتب والمزايا والحوافز) التي توفرها الوظائف الحكومية، مؤكدين أن النظرة السائدة عن العمل في الشركات الخاصة تغيرت لدى قطاع كبير من المواطنين، لاسيما حديثي التخرج الباحثين عن اكتساب الخبرات بهدف بناء مسار وظيفي لهم.

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض الذي اختتم أمس، والذي نظمته شركة «إنفورما ماركتز» على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد المعرض حضوراً لافتاً من الباحثين عن العمل، حيث بلغ عددهم نحو 15 ألفاً من المواطنين والمواطنات، الذين قدّموا سيرهم الذاتية وقابلوا عدداً من الجهات المشاركة.

وزار اليوم الختامي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، الذي تفقد أروقة المعرض، وتعرّف على أهم الشركات والمنصات التوظيفية المشاركة والفرص التي تقدمها من خلاله للمواطنين، كما تم إهداؤه درعاً من مسؤولي منصة شرطة أبوظبي بالمعرض.

وتحدث عدد من مدراء الموارد البشرية من ممثلي الشركات الخاصة التي شاركت في المعرض لـ «الاتحاد» عن مشاركاتهم.

وقال جورج روس مدير أول الموارد البشرية في مجموعة «إن إم سي» للمستشفيات: «إن هناك أعدادا كبيرة هذا العام وقام نحو 600 مواطن ومواطنة من مختلف التخصصات بالتسجيل لدينا لإجراء مقابلات لاحقا، حيث إن الوظائف المتاحة في مستشفياتنا تضم التخصصات الطبية والإدارية والفنية مثل إخصائيي الأشعة والتحاليل وخدمة العملاء».

وأضاف: «لا زالت بعض التحديات التي تواجهنا أمام استقطاب المواطنين من أصحاب الكفاءات والخبرات أهمها الرواتب وأيام الإجازات وعدد ساعات العمل والمزايا والحوافز، التي إذا ما قارناها بالمستشفيات الحكومية فتكون الأفضلية لهم في هذه العوامل، حيث إن عدد ساعات العمل في المستشفيات الخاصة تزيد علاوة على أن الرواتب تقل فيها عن الحكومية».

وأشار إلى أن مستشفيات «إن إم سي» تعمل على استقطاب المواطنين من أصحاب الهمم، وبالفعل قمنا بتعيين ثلاثة مواطنين في تخصصات مختلفة العام الماضي، ونسعى خلال العام الجاري إلى زيادة عددهم، حيث تمت تهيئة بيئة العمل لتتلاءم مع الظروف الصحية لأصحاب الهمم.

وقال راج ييري ممثل قسم التوظيف في «إن إم سي»: «إن أعدادا كبيرة من المواطنين سجلوا بياناتهم لدينا بعد التعرف على مؤهلاتهم في لقاءات سريعة حتى يتسنى إعداد المقابلات بعد المعرض في الأيام القادمة ليشغلوا الوظائف الإدارية والطبية المتاحة».

وأضاف: أنه يتم التركيز على استقطاب المواطنين بداية من تخصصات خدمة العملاء، وكذلك الوظائف الإدارية والطبية، حيث إن نسبة المواطنين لدينا تتراوح بين 3% و5%، علاوة على برنامج خاص للمواطنين من أصحاب الهمم.

التوطين أولوية

وقالت بثينة آل علي اختصاصي الموارد البشرية والتوطين في مجموعة المسعود: «إن المعرض مفيد للتواصل مع عدد أكبر من المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات من أصحاب الشهادات العليا وحملة الثانوية العامة ولم نتوقع هذا الإقبال من المواطنين، حيث إن المشاركة هي الأولى لنا في معرض توظيف»، مضيفة أن مجموعة المسعود عرضت عددا من الشواغر الوظيفية في مختلف المجالات.

وأضافت: «إنه تم إجراء مقابلات مبدئية مع عدد من المواطنين حديثي التخرج على مدار أيام المعرض الثلاثة، مشيرة إلى أن مجموعة المسعود لديها برنامج لتدريب حديثي التخرج لفترة تدريب وظيفي براتب كامل وليس مكافأة تدريب وتستمر لمدة ستة أشهر إلى عام، وبعدها يتم استلام الموظف مهامه بعد إكمال هذه الفترة».

وأشارت إلى أن الرواتب تتفاوت حسب التخصص وموقع العمل، لافتة إلى أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تغيرا ملحوظا في نظرة المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، حيث أصبحوا يركزون على اكتساب الخبرات بدلا من الرواتب المرتفعة، والخبرات العملية ذات قيمة وتضيف للخريج من أجل بناء مسيرته في العمل.

ونصحت آل علي المواطنين والمواطنات بضرورة البقاء لمدة لا تقل عن عامين في الوظيفة للحصول على خبرات حقيقية، حيث إن التنقل بين الوظائف في فترات متقاربة تعطي انطباعا سلبيا.

وقال المواطن عبدالمجيد عبدالله قائد فريق موظفي الاستقبال بفنادق روتانا: «إن العمل في القطاع الخاص له إيجابيات عدة أهمها التعرف على ثقافات مختلفة يكسب مهارات التواصل واللغات المختلفة، وكذلك العادات والتقاليد، إضافة إلى أن هذه الخبرات إذا حصل عليها حديث التخرج في عام تعادل عامين من العمل في القطاع الحكومي لما يتمتع به القطاع الخاص من تنافسية عالية واستهداف الأرباح».

وأضاف: إن مجموعة فنادق روتانا تعرض 250 شاغرا وظيفيا في مختلف فروعها على مستوى الدولة لشغل التخصصات مثل الاستقبال والهندسة والمبيعات والمالية والأغذية والمشروبات والمطبخ وتكنولوجيا المعلومات.

وقال تامر نحاس، مدير معرض توظيف: «ما يميز معرض توظيف 2020، عن الدورات السابقة هو الشركات الكبرى المتميزة التي شاركت للمرة الأولى، منها مجموعة شركات إيدج والتي تضم 25 شركة، قدمت فرص عمل في قطاعات متميزة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، وكذلك تخصيص المعرض لخدمة جديدة للبحث عن الوظائف عبر موقع إلكتروني خاص بالشواغر التي تعرضها الشركات المشاركة قبل وأثناء انعقاد المعرض».

إلى ذلك، قال عبد الرحمن الريسي مدير التحكم والإنتاج في شركة «الطيف» إحدى الشركات التابعة لـ«إيدج»: «إن الشركة تخدم القوات البرية في صيانة وإصلاح الآليات العسكرية بالإضافة للأسلحة الخفيفة، ونطرح من خلال مشاركتنا في المعرض 30 شاغراً وظيفياً في 13 مجالاً مختلفاً من بينها، تطوير الأعمال، هندسة التصميم، والمالية.

واستقطبت منصة وزارة الداخلية بمعرض «توظيف أبوظبي 2020» أكثر من ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل، ليعد أكثر أجنحة الشركات المشاركة، استقطاباً للزوار، وأوضح مسؤولو المنصة أنها أكثر المنصات استقطاباً للكوادر الوطنية والكفاءات الشابة المواطنة.

كما طرحت مؤسسة الطاقة النووية برنامجا للمنح الدراسية «رواد الفضاء» والذي يمنح منحا دراسية شاملة بنسبة 100% للطلبة المبدعين، يهدف إلى تمكين مواطني الدولة من الحصول على فرصة تجعلهم من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والعملية في مجال الطاقة النووية للحصول على وظائف مختلفة في صناعة الطاقة النووية الناشئة في الدولة.

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كليات التقنية: «هادف» و«سند» مبادرات لتعزيز التوطين

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: «إن المشاركة في معرض توظيف مهمة للتعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي ننفذها لدعم فرص توظيف الشباب الخريجين وذوي الكفاءات على المستويين الإداري والأكاديمي، من خلال برنامج «هادف» المعني باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلفيات علمية مختلفة من حملة البكالوريوس والماجستير والراغبين في العمل في قطاع التدريس، وتطويرهم مهنياً للقيام بهذا الدور الهام، ونجح البرنامج في تمكين (53) من الملتحقين به من إتمام متطلباته بنجاح وقد ساهم ذلك في رفع عدد المواطنين في الكادر الأكاديمي إلى 138 أستاذا إماراتيا، من بينهم (6) كوادر تم تعيينهم خلال شهر يناير الحالي».

وأضاف: «أن كليات التقنية وظفت خلال العام الأكاديمي الحالي 103 من الكوادر المواطنة ممن تم استقطابهم من ذوي الخبرات، وكذلك استقطاب الخريجين الجدد من خلال مبادرة «سند» التي تدعم تأهيل هؤلاء الخريجين من خلال منحهم فرصة للتوظيف في الكليات في وظائف إدارية لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر والحصول على شهادة خبرة تؤهلهم للحصول على وظائف مع إعطائهم أولوية للتعيين في الكليات، مؤكداً أن هذه المبادرات ساهمت في رفع نسبة التوطين على مستوى التوظيف في الجانب الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الكليات إلى أكثر من 61%».

شركات عالمية

شاركت أمازون إحدى الشركات العالمية في مجال النقل وتوصيل البضائع والخدمات اللوجستية في المعرض، وقال ريان باركر مسؤول التوظيف في أمازون: «لدينا شواغر في مختلف القطاعات ونحتاج إلى جميع التخصصات مثل الهندسة الميكانيكية والكيمياء لأن ذلك يصب في صالح العمل، حيث اختلاف الخبرات وأصبح نجاح العمل مرتبطا بكيفية إدارة فريق العمل وليس دراستهم أو شهاداتهم الجامعية».

وأضاف: إن مشاركاتهم للمرة الأولى في معرض توظيف، حيث تلقى 500 طلب من مواطنين، وتعد المشاركة إيجابية، حيث تعرف على عدد من المواطنين الباحثين عن العمل والراغبين بالانضمام والعمل في «أمازون»، مشيرا إلى أن الشركة لديها نحو 400 شاغر وظيفي في مختلف العمليات اللوجستية والإدارية ونأمل أن يمكن يشغلها مواطنون. حيث إن هدف الشركة هو زيادة أعداد المواطنين العاملين في فرع الشركة بدبي، كما هو الحال بفرعيها في السعودية ومصر».

وأشار باركر إلى أن الشركة حضرت أيام التوظيف المفتوحة التي يتم تنظيمها في فعاليات أخرى وتم إجراء مقابلات مع 200 مواطن ومواطنة وبالفعل تم تعيين نحو خمسة وجاري العمل على استقطاب أعداد أكبر من المواطنين والمواطنات للعمل في أمازون، لافتا إلى إطلاق الشركة برنامجا يسهم خلال الستة أشهر القادمة في زيادة أعداد المواطنين العاملين لديها.

تطبيق «naukrigulf» يعرض 50 ألف وظيفة

أكد مسؤول منصة تطبيق «naukrigulf» أن التطبيق يساعد المواطن الباحث عن عمل الاختيار من أكثر من 50 ألف وظيفة مطروحة من خلال 10 آلاف شركة، مبيناً أن مرحلة التسجيل عبر إدخال صورة الهوية والسيرة الذاتية والبريد الإلكتروني لا تستغرق أكثر من دقيقتين.