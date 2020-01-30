«الاتحاد» ترصد.. استعدادات مكثفة لـ «مهرجان أبوظبي للعلوم»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي جاهزيتها لاستقبال الجمهور، بعد أن أتمت استعداداتها لفعاليات «مهرجان أبوظبي للعلوم»، في دورته العاشرة والذي تنطلق فعالياته اليوم وحتى 8 فبراير 2020، وذلك على كورنيش أبوظبي، وفي منطقة العين «حديقة الجاهلي»، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول» الذي تنظمه الدائرة في حلة جديدة تعزز من ثقافة الابتكار لدى الناشئة، ودعت كافة أفراد المجتمع للتفاعل والمشاركة في فعاليات المهرجان متعددة الأنشطة.

وتابعت «الاتحاد»، خلال جولتها أمس، الاستعدادات حيث تم تقسيم أنشطة المهرجان وفعالياته على 5 أقسام، وهي «قسم العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون، الرياضيات»، وكل قسم يندرج تحته عدد من الفعاليات والأنشطة، داخل الخيمة، تغطي المراحل العمرية العمرية المختلفة، إذ تضم فعاليات خاصة لمن هم في سن الخامسة وحتى التاسعة، وفعاليات للأعمار من 9 إلى 12 سنة، وأخرى لمن هم فوق ذلك، إضافة إلى الانتهاء من الأقسام المخصصة للشركات والمؤسسات الحكومية المشاركة بالمهرجان، وكذلك المنطقة المخصصة للمبتكرين، حيث تم تخصيص أماكن محددة لكل مبتكر من المبتكرين لعرض ابتكاره، إضافة إلى تجهيز منطقة خدمات للجمهور.

كما تم تخصيص جناح خاص بالمومياء المصرية، حيث تم تجهيز غرفتين توضحان عمليات التحنيط، وكيفية التحنيط مع تجارب عملية على بعض الأشياء، ومجسم لمومياء تم تحنيطها، وشرح للجمهور عن تلك العملية، ويمكن للجمهور حجز تذاكر الدخول بأسعار رمزية، للصغار 5 دراهم والكبار 10 دراهم.

ويضم المهرجان مبادرات استراتيجية مبتكرة من أهمها فعالية مبتكر، وبرنامج لِمَ؟، وبرامج إثراء الطلبة، حيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز التوجه نحو الابتكار والمعرفة والتعلم في شتى المجالات، سواء للجهات الحكومية أو أفراد المجتمع أو المبتكرين، مما يوفر بيئة مُحفزة على الإبداع والابتكار.

ويعد المهرجان إيذاناً بانطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث تتولى الدائرة تنسيق جميع فعاليات الجهات الحكومية في أبوظبي المرتبطة بهذا الشهر، للمساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار والتميز، وعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمبتكرين، وذلك من خلال التنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وخلال فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم، سيشارك في أبوظبي أكثر من 80 مبتكراً، ويتم عرض 20 ابتكاراً متنوعاً ومميزاً، وتنظيم 75 ورشة عمل ونشاطاً علمياً، ومن المتوقع وجود 19440 طالباً وطالبة، وفي منطقة العين سيتم تنظيم 22 ورشة عمل تفاعلية، ومن المتوقع وجود 8280 طالباً وطالبة، وفي منطقة الظفرة سيتم تنظيم 5 ورش عمل تفاعلية، ومن المتوقع وجود 1440 طالباً وطالبة، هذا ومن المتوقع زيارة ما يقارب 120 ألف زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.

وستكون فعاليات «مهرجان أبوظبي للعلوم»، على كورنيش أبوظبي، وفي منطقة العين «حديقة الجاهلي»، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول»، متاحة لزيارات طلبة المدارس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بينما ستكون متاحة للجمهور من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع من 30 يناير حتى 8 فبراير 2020.

وتجمع دائرة التعليم والمعرفة الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة في «مهرجان أبوظبي للعلوم»، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات، والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات مع توفير منصة لعرض الابتكارات.