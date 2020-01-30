«جسور المعرفة» ينظم زيارة تدريبية إلى سنغافورة

الشارقة (الاتحاد)

نفذت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من الزيارات العلمية لمؤسسات ومراكز في سنغافورة، والتي شارك بها خمسة عشر شاباً إماراتياً من المنتسبين للدورة الثالثة، من برنامج «جسور المعرفة»، الذي خصص لطلبة جامعات إمارة الشارقة.

ويأتي حرص مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، على تنفيذ البرنامج في دورته الثالثة، في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تأهيل قيادات الوطن.

وجسد شعار الدورة الثالثة من البرنامج «قيادة مجتمع يزدهر في مستقبل الأعمال»، سلسلة الزيارات التي جرى تنفيذها للجامعات والمراكز والمؤسسات في سنغافورة، والتقى خلالها المشاركون بعددٍ من صناع القرار وقادة الفكر، وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.

وشملت الزيارات، عدداً من المؤسسات في سنغافورة ورحلة ميدانية، تحت إشراف نخبة من الباحثين العاملين في «المركز الآسيوي للقيادة»، والذي قدم خبراته وتعاون مع المؤسسة في تنظيم البرنامج، ليتلقى المشاركون مجموعة من ورش العمل التي حققت عدداً من الأهداف.

وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير» بالإنابة، حرص مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات على مواصلة تنفيذ برنامج «جسور المعرفة»، الذي يعد أحد البرامج النوعية التي تعزز من رؤية المؤسسة في تأهيل قيادات الوطن الواعدين، وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن البرنامج اشتمل، وفق منظومة أهدافه، على تدريب القادة، استناداً إلى منهج شامل ومتكامل، يراعي في أبعاده الجانب النظري، والتجارب العالمية الناجحة، وتقييم الاحتياجات المحلية، والخبرة العملية في هذا المجال.