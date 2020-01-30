الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يوعّي بنظام التقاعد بـ «الواقع الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد» يوعّي بنظام التقاعد بـ «الواقع الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك صندوق أبوظبي للتقاعد في فعالية «مبتكر 2020»، التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، من 30 يناير حتى الثامن من فبراير المقبل، بمشروع «الواقع الافتراضي»، الذي يهدف إلى التوعية بنظام التقاعد عن طريق التعليم باللعب.

وتأتي المشاركة في «مبتكر 2020»، في إطار حرص الصندوق على تقديم حملاته التوعوية بطرق غير تقليدية للإسهام في تحسين ورفع نسبة الوعي لدى الشباب بنظام التقاعد في الإمارة، ودور الصندوق في تأمين مستقبل المواطنين وحفظ حقوقهم.

ويتضمن مشروع الواقع الافتراضي لعبة إلكترونية تحمل اسم «جزيرة الأحلام»، تتضمن محتوى تعريفياً حول أهم أهداف الصندوق ودوره، تقدم عبر مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يجتازها مستخدم اللعبة للوصول إلى مراحلها الأخرى، وتسجيل أكبر عدد من النقاط للوصول إلى المرحلة النهائية بطريقة شائقة ومرحة.

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وتشمل قائمة الأسئلة معلومات حول محاور أهداف الصندوق، وأهم المعلومات حول نظام التقاعد في الإمارة، وأفضل الطرق لخدمة المتعاملين وإسعادهم، واقتراحات تحسين الخدمات التي يوفرها الصندوق.

وقالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الصندوق، فاطمة الشريقي: «نسعى دائماً لتطوير خططنا التوعوية لتتماشى مع أحدث التقنيات، لاسيما أننا نستهدف كل شرائح المجتمع وكل المراحل العمرية لرفع نسبة الوعي بنظام التقاعد».

وأشارت إلى أن تجربة «التعليم باللعب»، واستخدام تقنية الواقع الافتراضي في حملاتنا التوعوية، مرت بمراحل عدة، حيث بدأت الأولى باستخدامها في عرض الخطة الاستراتيجية على موظفي الصندوق والجهات والمؤسسات الشريكة، عبر ورشة عمل «ثلاثية الأبعاد»، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية الخاصة بالتوعية الجماهيرية بأهمية وفوائد أنظمة التقاعد، باستخدام التقنية الجديدة.

الصندوق يحرص على تقديم حملاته التوعوية بطرق غير تقليدية للإسهام في تحسين ورفع نسبة الوعي لدى الشباب بنظام التقاعد في الإمارة.