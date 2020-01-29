محمد بن راشد: فخورون بتكريم 10 فائزين ضمن التحدي الإنساني لتنقية المياه

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن فخره بتكريم 10 فائزين من 8 دول ضمن التحدي الإنساني لتنقية المياه بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية. وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أفضل الصدقة سقيا الماء»... فخورون بتكريم 10 فائزين من 8 دول ضمن التحدي الإنساني لتنقية المياه بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية». وأضاف سموه: «سقيا الإمارات» ضمن مبادرات محمد بن راشد استطاعت الوصول لـ 9 ملايين مستفيد.. تحية لهم ولفريق العمل». كان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة قد كرم، في وقت سابق اليوم، الفائزين في الدورة الثانية من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه".

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