كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم.
وأكد سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن "أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم..في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الأول والذي يوافق يوم غد 30 يناير".
وأضاف سموه: "نسعى أفراداً ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نسعى لتغيير واقع أكثر من مليار إنسان يعيشون في بيئات تهدد حياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.