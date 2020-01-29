محمد بن زايد: نسعى لتغيير واقع أكثر من مليار إنسان يعيشون في بيئات تهدد حياتهم

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم.

وأكد سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن "أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم..في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الأول والذي يوافق يوم غد 30 يناير".

وأضاف سموه: "نسعى أفراداً ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم".