نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، حول طلاب تستقبلهم معلمتهم بروح جميلة وكلمات طيبة لدى بدايتهم يومهم الدراسي في إحدى مدارس الدولة.
وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بداية يوم دراسي في الإمارات... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحاً جميلة... وكلمة طيبة... وابتسامة صادقة... وتفاؤلاً وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة... نبحث عنها لمن يعرفها؟».
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: نبحث عن المعلمة صاحبة الروح الجميلة والكلمة الطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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