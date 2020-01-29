الامارات | "الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية":إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية":إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.