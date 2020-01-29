الامارات | 2 ظهرا موعد تشغيل مترو دبي يوم الجمعة ابتداء من 31 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ظهرا موعد تشغيل مترو دبي يوم الجمعة ابتداء من 31 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عزمها إجراء اختبارات تشغيلية في مشروع مسار 2020، تقتضي تغيير موعد تشغيل مترو دبي على الخط الأحمر في يوم الجمعة لتكون من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، بدلا من توفير الخدمة الساعة ال 10 صباحا، وذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير، وفي كل يوم جمعة يليه لمدة 6 أسابيع، على ان يستأنف العمل بالمواعيد المعتادة في 14 مارس المقبل.

وطلب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عبد المحسن إبراهيم يونس، من الجمهور استخدام الخدمات البديلة كالحافلات ووسائل النقل الأخرى، والانتباه لتخطيط رحلاتهم مسبقاً، مؤكدا حرص الهيئة دائما على عدم تأثّر سير الخدمة اليومية المعتادة لرواد المترو، إلا في حالات خاصة وبهدف تطوير وتحسين مواعيد انطلاق مترو دبي بما يتناسب مع احتياجات الجمهور وتنقلّهم اليومي، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.

وأفادت الهيئة انها تعتزم إجراء تغيير في مواعيد بدء خدمة المترو للخط الأحمر في 7 أيام جمعة فقط، ابتداءً من نهاية شهر يناير الى منتصف مارس، التي تصادف تواريخها 31 يناير و7 فبراير و14 فبراير و21 فبراير و28 فبراير، بالإضافة إلى 6 مارس و13 مارس من العام الجاري. وعليه ستبدأ خدمة تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي في الأيام والتواريخ المذكورة من الساعة (2) ظهرا وحتى الساعة (1) من صباح اليوم التالي على أن يستأنف التشغيل حسب المواعيد المعتادة في 14 مارس.

وبدأت الهيئة بنشر رسائل توعوية عن التغيير في مواعيد تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي عبر الإعلانات الصوتية في المحطات الحالية وعلى متن عربات المترو بالإضافة الى توزيع المنشورات الترويجية والملصقات في محطات المترو ونشر رسائل على الشاشات الذكية في المحطات وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وأجهزة بيع التذاكر والتطبيقات الذكية للهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.