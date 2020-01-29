الامارات | حبس محتال يصطاد النساء ويسلبهن أموالهن بعد إغرائهن بالزواج

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس محتال يصطاد النساء ويسلبهن أموالهن بعد إغرائهن بالزواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عام والإبعاد بحق مندوب مبيعات عربي "29 عاماً"، كان يستدرج النساء عاطفياً ويسلبهن أموالهن، وكانت آخر ضحاياه مبرمجة من جنسيته، استولى منها على نحو 200 ألف درهم، بعد أن وعدها بالزواج ولف شباكه حولها منذ وصولها إلى الدولة، وعندما قررت التوقف عن دفع الأموال له، هددها بفضحها بصور شخصية حصل عليها من هاتفها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أوهم المجني عليها بأنه مهندس في شركة طيران، كما أنه احتال سابقاً على نساء عديدات في إمارات مختلفة، منهن امرأة برازيلية، بالأسلوب ذاته.