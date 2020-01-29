حاكم الشارقة يكرّم من الجامعة العربية بجائزة التميز العربي لدعم الإبداع الشعري

نال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تكريم جامعة الدول العربية بمنحه جائزة التميز العربي لدعم الإبداع الشعري، وذلك لدور سموه الجلي ودعمه الكبير والدائم للشعر والشعراء في الوطن العربي.

تسلم الجائزة بالنيابة عن سموه، الشيخ سالم عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ضمن حفل أقيم، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حضره معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من الشخصيات العربية القيادية السياسية والثقافية المرموقة.

جاء ذلك، على هامش أعمال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس التي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات - بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

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وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي عقدت بين الجامعة العربية والمركز العربي للثقافة والإعلام في عام 2006، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعلاء قيمة العمل الحضاري المنتج للإنسان.

وأضافت «اعترافاً من القادة العرب بأهمية الثقافة العربية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فقد اتخذوا قراراً بوضع منهاج عمل ثقافي عربي وطرح الرؤى المستقبلية في مجالات الثقافة المختلفة ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق العمل العربي المشترك في المجال الثقافي».

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الخشرمي، رئيس المركز العربي للثقافة، أن جائزة التميز العربي لدعم الإبداع الشعري التي ذهبت وبكل استحقاق لصاحب السمو حاكم الشارقة تأتي تثميناً وتقديراً وإعلاء لدور هذا الرجل الذي يخدم الثقافة والمثقفين ليس في مجال الشعر فحسب، بل في كل مجالات الأدب والفنون والعلوم كذلك، ونحن بدورنا نقدم له ومن هذا المكان صادق التهاني والتبريكات وخالص الشكر وبالغ التقدير على ما يبذله ويقدمه في خدمة الثقافة العربية والإسلامية.