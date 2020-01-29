الامارات | "الصحة " مدارس الدولة خالية من " كورونا "

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة " مدارس الدولة خالية من " كورونا " والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس " كورونا " في مدارس الدولة، داعية كافة أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، وعدم الشعور بالقلق، وفق رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات الدكتور حسين الرند .
وأكد الرند لـ " الإمارات اليوم " أن إجراءات الوزارة الوقائية تتماشى مع معايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية، كما أن خدمات الرعاية الصحية في كافة مستشفيات الدولة تطابق المعايير الأعلى عالمياً.
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