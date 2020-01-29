الامارات | "الصحة" تخضع المخالطين للأسرة المصابة بـ " كورونا " للفحص والملاحظة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أخضعت كافة الأشخاص المخالطين للأسرة الصينية، التي ثبت تشخصيها بالإصابة بفيروس " كورونا " للفحص والملاحظة، للتأكد من سلامتهم، وعدم انتقال العدوى إليهم من أحد أفراد الأسرة المصابة، وفق رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات الدكتور حسين الرند .
وقال الرند لـ"الإمارات اليوم " أن الوزارة عملت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمجرد اكتشاف الحالات المصابة، للحد من انتقال الفيروس لآخرين، على رأسهم كافة الأشخاص الذين ثبت مخالطتهم للأسرة المصابة .
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