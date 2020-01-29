الامارات | الصحة: فحوصات كورونا مجانية للمواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحوصات كورونا مجانية للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فحوصات كورونا مجانية للمواطنين والمقيمين في كافة مراكز ومستشفيات الوزارة، في حال استوفيت الشروط حسب الدليل الذي أصدرته الوزارة في هذا الشأن، وأكدت أن الحالة الصحية للمرضى الذين ثبت إصابتهم بالمرض، من الأسرة الصينية مستقرة، ويتلقون العناية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وشدد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند على ضرورة البعد عن بث الشائعات والمبالغة في نشر الأكاذيب، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بشفافية مطلقة مع المرض، وقال أن مراكز التقصي الوبائي على مستوى الدولة تعمل بكفاءة وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكد الرند أن العلاج والفحوصات التي تجرى للمواطنين والمقيمين مجانية في كافة المستشفيات والعيادات الخاصة، حسب الدليل الذي وضعته لتنظيم هذا الشأن .