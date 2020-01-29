الامارات | "كورونا" يرفع قائمة "تحذيرات السفر" للمواطنين إلى 12 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يرفع قائمة "تحذيرات السفر" للمواطنين إلى 12 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جدول تحذيرات السفر، أخيرا ، إذ أضافت جهورية الصين إلى الجدول ، الجمعة الماضية، بعد ظهور فيروس " كورونا" ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الدول التي يتطلب من المواطنين الحذر عند السفر إليها، إلى 12 دولة.

ويشمل جدول تحذيرات السفر المحدث، بالإضافة إلى الصين، كل من لبنان ، بسبب الدواعي السياسية، ومدغشقر بسبب وباء الطاعون، والكونغو الديمقراطية بسبب الأوضاع ووباء الايبولا، وكل من اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال وسورية والعراق وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى الجمهورية النيجيرية شمال نيجيريا بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في شمال نيجيريا.

ودعت وزارة الخارجية، في وقت سابق، مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى، في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين.

Advertisements

وأكدت الوزارة أنه على المواطنين المتواجدين في الخارج أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة والتواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444، داعية المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي عبر موقعها الإلكتروني.

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، من عدم أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية بسبب انتشار فيروس "كورونا" ، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، والاختلاط بالمرضي، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

ودعت المواطنين المسافرين إلى الخارج إلى ضرورة الاطلاع على جدول تحذيرات السفر المحدث دورياً على موقعها الإلكتروني، قبل التخطيط للسفر، لضمان اختيار البلد الآمن، مؤكدة أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي»، للتمكن من التواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة إليهم.